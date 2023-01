Everything Everywhere All At Once VS i Goonies, Ke Quan: 'Jeff Cohen ha negoziato per me'

Durante la Tavola Rotonda degli attori per The Hollywood Reporter, la star di Everything Everywhere All at Once che recentemente ci ha regalato un discorso commovente ai Gotham Awards, Ke Huy Quan, rivela che il suo vecchio collega dei Goonies Jeff Cohen ha svolto un ruolo fondamentale per il suo contratto filmico.

L'attore ha rivelato che "Jeff Cohen, che era in 'I Goonies' con me - era Chunk - è cresciuto completamente ora ed è un avvocato dello spettacolo. Quando il produttore del film stava negoziando per il mio contratto, ha affermato che non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi davanti Chunk e Data dei Goonies".

Le probabilità che due attori (di cui uno ora avvocato) dopo tanto tempo si rincontrino in un contesto del genere è molto bassa, ma non impossibile: lo è stato per Ke Huy Quan e Jeff Cohen. Pare che sia stato proprio Ke Quan a contattarlo, "pregandolo di rappresentarmi". Due settimane dopo tale accordo è arrivato il provino per Everything Everywhere All At Once.

L'attore poi procede nel raccontare il suo processo di lettura del copione e l'emozione di tornare a fare un provino dopo 25 anni di inattività: "Quando l'ho letto ero incredulo. Stupefatto. Cercavo un copione del genere da troppo, ma anche un ruolo così. Mi ricordo di averlo letto fino alle 5 di mattina, ma poi dovevo andare a dormire perché avrei avuto il provino nel pomeriggio".

L'attore continua rivelando che: "Ero così nervoso, non svolgevo un provino da 25 anni. Tremavo dalla paura. [...] Quando è arrivata LA chiamata, ho urlato fortissimo, saltavo ovunque. Anche ora non riesco a capacitarmi di ciò che è successo".

La performance di Ke Huy Quan è stata strepitosa, e lo ha dichiarato anche Harrison Ford, suo collega di vecchia data. Per chi non l'avesse visto, vi rimandiamo ad una guida per vedere Everything Everywhere All At Once!