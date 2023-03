Everything Everywhere All at Once, dove vedere il film trionfatore degli Oscar 2023?

Era da tempo che agli Oscar non si assisteva ad un trionfo come quello di Everything Everywhere All at Once: il film dei Daniels ha portato a casa ben sette statuette, vincendo praticamente in più della metà delle 11 categorie in cui era riuscito a ottenere una nomination. Insomma, sarà pur il caso di recuperarlo, non trovate?

A chi volesse finalmente godersi per la prima volta il film che ha permesso a Michelle Yeoh di vincere il suo primo Oscar, però, dobbiamo dare una brutta notizia: Everything Everywhere All at Once non è al momento presente in nessun catalogo tra quelli delle piattaforme streaming attive in Italia, neanche nella versione da noleggio.

Una mancanza importante che verrà presumibilmente colmata al più presto, visto il clamoroso successo del film con Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis (rispettivamente vincitori, ricordiamo, dell'Oscar per il Miglior attore non protagonista e per la Miglior attrice non protagonista): fino ad allora, il nostro consiglio è comunque quello di procedere a passare in rassegna la programmazione delle sale cinematografiche più vicine a voi, che potrebbero aver deciso di continuare a proiettare il film in vista degli Academy Awards. Per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.