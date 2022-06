Everything Everywhere All at Once: trailer italiano e data d'uscita per il film evento!

I Wonder Pictures ha pubblicato il poster e il trailer italiano di Everything Everywhere All at Once, film rivelazione campione di incassi negli Stati Uniti che arriverà nelle sale italiane il prossimo autunno.

Everything è stata la più grande sorpresa della stagione al box office americano 2022, per certi superiore al trionfale successo di Top Gun: Maverick dato che, in qualità di film indipendente, è diventato in poche settimane di programmazione il più grande successo della A24 a livello internazionale, con oltre 65 milioni di dollari negli Stati Uniti e più di 90 in tutto il mondo.

Diretto dal geniale duo noto come The Daniels, composto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert - già autori di Swiss Army Man, folle commedia con Daniel Radcliffe e Paul Dano, Everything Everywhere All at Once è un testo notevolissimo sulle potenzialità infinite della messa in scena e del montaggio e racconta una storia universale che passa per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere: un film altamente spettacolare e al contempo profondo, che fonde commedia, dramma familiare, arti marziali, romanticismo, dita fatte di wurstel e un bagel che racchiude i segreti dell’universo. Nel cast Michelle Yeoh, protagonista straordinaria e camaleontica, ma anche Ke Huy Quan, icona del cinema degli anni Ottanta nel ruolo del giovane inventore Data de I Goonies e compagno di avventure di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto, James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e la leggendaria Jamie Lee Curtis, nei panni della spietata impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre.

Il film uscirà in Italia dal 6 ottobre prossimo, distribuito da I Wonder Pictures. Per chi non sa aspettare e mastica l'inglese, Everything Everywhere è già disponibile in home video in edizione originale.