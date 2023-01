Everything Everywhere All At Once torna nei cinema italiani dal 2 febbraio!

I Golden Globes hanno definitivamente lanciato Everything Everywhere All At Once nella stagione dei premi rendendolo un incredibile competitor. Da molti definito come il film rivelazione del 2022, la pellicola ritornerà nei cinema italiani dal 2 febbraio.

Nonostante sia partito il sordina, Everything Everywhere All At Once ha saputo conquistare immediatamente l'apprezzamento del pubblico e della critica che l'ha addirittura inserito tra i migliori film dell'anno. L'esperimento dei Daniels ha portato ad un risultato più che positivo di una pellicola che riesce ad unire il racconto di una donna qualunque ad una ambientazione legata al multiverso.

Nonostante gli universi paralleli siano diventati una costante nel cinema d'azione e fantasy moderno, Everything Everywhere All At Once riesce a giocarci anche dal punto di vista visivo con una regia che lascia senza parole lo spettatore. Tocca anche tematiche delicate come quella dell'immigrazione o delle difficoltà dei rapporti familiari. Della forte rappresentazione asiatica all'interno della pellicola ha parlato Stephanie Hsu dicendo quanto siano una minoranza emarginata. I grandi riconoscimenti conquistati negli ultimi anni da film asiatici (Parasite è sicuramente l'esempio più eclatante) e da interpreti fa capire quanto il mondo del cinema stia lavorando su questo fronte.

Il ritorno in sala di Everything Everywhere all at Once è un modo per celebrare gli ottimi risultati che sta ottenendo la pellicola durante la stagione dei premi. Tra i vincitori dei Golden Globe 2023, infatti, spiccano i nomi di Michelle Yeoh come miglior attrice protagonista in una commedia e Ke Huy Quan come miglior attore non protagonista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!