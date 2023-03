Everything Everywhere all at once torna al cinema in Italia: le sale dove vederlo

I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, ha annunciato il ritorno in sala di Everything Everywhere All at Once, il film sul multiverso prodotto dai fratelli Russo e A24 e diretto dal duo The Daniels che è stato protagonista assoluto della 95esima Notte degli Oscar.

Everything Everywhere All at Once, senza dubbio il film rivelazione di questa stagione cinematografica, si è aggiudicato ben 7 statuette agli Oscar 2023: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh (prima interprete asiatica a ottenere la statuetta in questa categoria), Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis, Miglior sceneggiatura originale, firmata sempre dai Daniels, e Miglior montaggio, realizzato da Paul Rogers. Un vero trionfo per un film indipendente atipico e originale, partito in sordina ma diventato progressivamente un vero e proprio fenomeno generazionale, che continua il suo percorso nelle sale italiane a oltre quattro mesi dall’uscita.

Ricordiamo che Everything Everywhere All at Once non è disponibile in streaming attualmente, dunque se non siete soliti collezionare film in bluray (il film dei Daniels è già stato pubblicato in home-video) ma avete voglia di scoprire il campione degli Oscar 2023, grazie a I Wonder Pictures e con Unipol Biografilm Collection potete recuperarlo al cinema.

Qui sotto, nel link della fonte, l'elenco completo delle sale in cui il film è disponibile.