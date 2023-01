Everything Everywhere All At Once, Stephanie Hsu: 'Siamo ancora emarginati'

Tra i vincitori dei Golden Globes 2023 c'è anche Everything Everywhere All At Once ha ha doppiamente trionfato quest'anno. Un membro del cast, Stephanie Hsu, ha riflettuto però sulla loro posizione nel settore e sul non dare mai nulla per scontato.

"Non do per scontato nulla di ciò che è successo. [...] Anche se ora è tutto paparazzi, flash e interviste siamo ancora emarginati", ha affermato l'attrice in un'intervista per TheWrap.

Everything Everywhere All At Once è stato un enorme successo quest'anno ai Golden Globes, aggiudicandosi ben due premi: uno Michelle Yeoh per "migliore attrice in un film musicale o commedia", e l'altro per "migliore attore non protagonista" a Ke Huy Quan. Quest'ultimo aveva anche vinto un premio ai Gotham Awards in cui ha regalato un discorso commovente al suo pubblico.

"Una delle cose di cui vado maggiormente fiera è che stia dando una bella scossa all'industria del Cinema", continua Stephanie Hsu nella sua intervista. L'attrice aveva già intuito dall'inizio del progetto che sarebbe stato un film rivoluzionario e speciale. Ma di certo non si aspettava che "nove mesi dopo sarebbe successo tutto questo".

Grazie a queste due vittorie significative, Everything Everywhere All At Once tornerà nelle sale italiane il 2 Febbraio 2023. Una bella vittoria anche per chi, per un motivo o per l'altro, non è riuscito a vedere la maestosità del film direttamente al Cinema.