Everything Everywhere All At Once, il regista scherza: 'Michelle Yeoh sa anche volare'

Pochi giorni fa su Twitter è diventata virale un'immagine, risalente ad un servizio fotografico del 1997, che ritraeva l'attrice malese Michelle Yeoh sospesa in aria con un'imbracatura davanti all'iconica insegna di Hollywood a Los Angeles.

Ebbene, il post è stato da poco condiviso anche da Daniel Kwan, regista di Everything Everywhere All At Once, che scherzando ha rivelato al mondo il potere nascosto della star, capace di saper volare.

"Questo è in realtà l'unico modo in cui Michelle viaggia. Una volta abbiamo provato a procurarle un Uber, ma lei ha rifiutato e all'improvviso ha iniziato a volare via", ha scritto Kwan nel post che vi lasciamo in calce alla notizia. Come prevedibile, i fan hanno continuato ad ironizzare sull'amata attrice, che grazie alla sua ultima performance ha ottenuto numerosi riconoscimenti e il Golden Globe nella sezione miglior attrice in un film commedia o musicale.

Addestrata nel balletto fin dalla tenera età, Michelle Yeoh è stata vittima di uno sfortunato infortunio alla colonna vertebrale, che le ha impedito di diventare una ballerina professionista. Così, l'attrice ha scelto di tuffarsi nella coreografia e nella recitazione ed in poco tempo è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Everything Everywhere All At Once tornerà nelle sale italiane a febbraio.