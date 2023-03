Everything Everywhere All at Once, il regista ai fan: 'Siate gentili, anche senza Oscar'

Da outsider a grande favorito: la scalata al successo di Everything Everywhere All at Once è una di quelle cose capaci di far innamorare del cinema anche gli animi più freddi e scettici, come dimostra l'ondata di affetto che il film dei Daniels sta ricevendo in queste ore pre-Notte degli Oscar. Ma come gestire l'eventuale delusione?

Dopo una stagione dei premi passata a raccogliere allori e poche ore prima di potersi godere la splendida This is a Life eseguita al Dolby Theatre durante la premiazione degli Academy Award, il regista Daniel Kwan si è concentrato proprio sulla possibilità che il suo film torni a casa con un nulla di fatto, rivolgendo un accorato appello ai suoi fan.

"L'ultima cosa che voglio chiedere a ogni fan del nostro film è di essere gentili e rispettosi, anche se non dovessimo portare a casa premi che pensavate di meritare. [...] Amo ognuno dei film contro cui gareggiamo per motivi diversi. Ma soprattutto ho imparato a voler bene ad ogni persona che c'è dietro quei film, avendo avuto modo di conoscerle durante l'ultimo anno. Ho già ottenuto tutto ciò che volevo, non c'è motivo per cui siate voi ad arrabbiarvi" sono state le parole della metà dei Daniels.

E voi, per chi tifate in vista di stanotte? Credete che il film con Michelle Yeoh meriti effettivamente di avere la meglio sui suoi rivali? Fatecelo sapere nei commenti! Per rinfrescarvi la memoria, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.