Everything Everywhere All at Once, una vita in pochi secondi nella nostra clip esclusiva!

Si dice che in punto di morte molte persone vedano scorrere per intero la propria vita davanti agli occhi: certe volte, invece, per ottenere quest'effetto basta semplicemente incontrare una versione alternativa di una persona a noi cara all'interno del vano di un ascensore... Come capitato alla protagonista di Everything Everywhere All at Once!

Il film dei Daniels, definito da Daniel Radcliffe come uno dei migliori realizzati nel corso degli ultimi anni, si mostra infatti a noi in attesa dell'imminente uscita nelle nostre sale grazie a una nuova clip che vi mostriamo in esclusiva, nella quale vediamo appunto la protagonista interpretata da Michelle Yeoh interagire con il marito interpretato da Ke Huy Quan.

Il marito in questione si rivelerà però essere non esattamente quello che la nostra (ancora inconsapevole) eroina ricorda: in questa sede preferiamo però non farvi spoiler, dandovi invece la possibilità di godervi in compagnia del personaggio di Yeoh un incredibile reel che riassume in pochi secondi tutti gli eventi più importanti della sua vita... Individuando i passaggi chiave che avrebbero potuto dar vita a svolte non di poco conto!

Per saperne di più, però, vi consigliamo di fiondarvi in sala a partire dal prossimo 6 ottobre: siamo sicuri che non ve ne pentirete! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.