Everything Everywhere All At Once, parla il produttore: 'Vi svelo il segreto dei Daniels'

Il successo di Everything, Everywhere all at Once non è solo merito della mente folle dei Daniels ma anche di qualcuno che, negli ultimi mesi, è sempre stato in disparte. Si parla del produttore Jonathan Wang, fedele confidente dei registi e che, di recente, ha svelato il segreto del loro successo.

Le tante candidature agli Oscar 2023 ottenute dal film non sono state una sorpresa vedendo lo stuolo di premi ottenuto negli ultimi mesi. A parlare non sono solo i riconoscimenti più mainstream ma anche quelli consegnati dai sindacati o dai giornalisti. Il produttore, che in questi mesi è sempre stato un pò in disparte, ha parlato di come i Daniels negli ultimi 11 anni, abbiano intrapreso un percorso che li ha resi i cineasti che attualmente sono.

"Penso che spesso che sono proprio come la terza tappa della ruota di Daniels. È stata sicuramente una lunga strada" ha spiegato Wang, parlando del successo raggiunto dal film negli ultimi mesi. Il suo ruolo, nel lavorare con i Daniels è sempre stato quello di assumersi gli oneri del lavoro, lavorando su casting, restringimenti di budget e problemi molto più pratici mentre loro si concentravano principalmente sull'arte. "Sono come un grande scudo sulla loro schiena. Sono qui a giocare e io non lascio che la m***a li colpisca" ha raccontato. Insomma, parte del loro successo è anche dovuto al fatto che, nel corso della loro carriera, hanno avuto qualcuno a cui affidarsi.

