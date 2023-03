Everything Everywhere All at Once, quanti Oscar ha vinto il film dei Daniels?

Partito da outsider e giunto alla Notte degli Oscar da grande favorito, Everything Everywhere All at Once ha rappresentato la vera sorpresa di quest'anno in ambito cinematografico: il film dei Daniels ha letteralmente sbancato, facendo innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo e, a quanto pare, anche i membri dell'Academy.

Everything Everywhere All at Once è infatti stato, numeri alla mano, il grande trionfatore di quest'ultima Notte degli Oscar, sia in termini di numero di statuette vinte che in termini di peso specifico delle stesse: forte di ben 7 Oscar vinti, il film che ha riscritto le regole del multiverso ha infatti sbaragliato la concorrenza nelle categorie Miglior film, Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio e Miglior regia, nonché, per quanto riguarda le singole performance, nelle categorie Miglior attrice protagonista con Michelle Yeoh, Miglior attrice non protagonista con Jamie Lee Curtis e Miglior attore non protagonista con Ke Huy Quan.

Una marcia trionfale con pochi precedenti, almeno se si guarda alle cerimonie di premiazione di questi ultimi anni: riconoscimenti meritati o esagerazione? Ai posteri l'ardua sentenza! Ciò che è certo, ad oggi, è che sarà difficile ripensare al cinema del 2022/2023 senza menzionare Everything Everywhere All at Once e il suo straordinario successo.