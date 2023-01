Everything Everywhere All At Once e QUELL'oggetto che Jamie L. Curtis ha riportato dal set

Una delle sue protagoniste e miglior promotrice di Everything Everywhere All at Once, Jamie Lee Curtis ha deciso mostrare ai suoi fan quell'oggetto in particolare che ha deciso di portare a casa con sé.

Tra i protagonisti di Everything Everywhere All at Once, film che ha vinto ai Gotham Awards per miglior film, Jamie Lee Curtis è rimasta così legata al cast da volerselo riportare a casa sua... in parte.

Tra i moltissimi oggetti di scena e protesi vari, come le dita a salsiccia che hanno tanto capito i fan, Jamie Lee Curtis rivela di aver voluto tenere per sé l'immagine di Evelyn e Deirdre. Ecco cosa ha scritto l'attrice su un suo recente post Instagram (che potrete trovare in calce):

"L'unica cosa che ho voluto tenere dal set di @everythingseverywheremovie è QUESTO!"

La storia universale o multi-universale delle due è sopravvissuta anche al fine riprese. Che dire, se non che Jamie Lee Curtis sembrerebbe essere una vera romanticona. E' stato però il produttore del film a mandare l'oggetto all'attrice: "Il nostro produttore @wrongspelledwang è stato così gentile da mandarmelo dopo la fine delle riprese".

Pare che però questo non sia stato l'unico ricordino che l'attrice ha voluto tenere per sé: "Poi, ovviamente, ho visto il film e volevo anche l'immagine con le due pietre e la parolaccia sopra, che Daniels mi ha mandato quindi mi sento completa".