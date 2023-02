Everything Everywhere All At Once, la main song sarà eseguita durante gli Oscar!

Everything Everywhere all at Once punterà in alto per gli Oscar. Dopo i tanti riconoscimenti conquistati la strada sembra essere adeguatamente spianata per l'instant cult dei Daniels. Per omaggiare la pellicola, alla notte degli Oscar David Byrne, Stephanie Hsu e Son Lux eseguiranno "This Is a Life".

Il successo della pellicola si è amplificato ancor di più dopo la vittoria di Everything Everywhere all at Once agli Screen Actors Guild 2023. Un riconoscimento che conferma come il film sia stato capace di conquistare consensi su qualsiasi fronte diventando uno dei prodotti più apprezzati dell'annata cinematografica. Il brano è candidato come miglior canzone agli Oscar 2023 e, come d'abitudine in questi casi, sarà eseguito live durante la serata.

Quest'anno il parterre dei candidati in questa categoria è più che lodevole anche grazie alla presenza di Lady Gaga e Rihanna, rispettivamente nominate per Hold my hand, theme song di Top Gun Maverick, e Lift Me Up, tema di Black Panther: Wakanda Forever. Dopo che Naatu Naatu, canzone principale del film indiano RRR, ha conquistato a sorpresa il Golden Globe la competizione si è di nuovo aperta diventando sempre più imprevedibile. Ad esibirsi sul palco dell'Academy sarà una delle protagoniste di Everything Everywhere all at Once, l'attrice Stephanie Hsu che nel film veste i panni della figlia della protagonista, Joy.

In attesa della serata degli Oscar, il produttore ha svelato quello che è il segreto dei Daniels. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!