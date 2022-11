Everything Everywhere All At Once, Ke Quan spezza il cuore: 'Oggi, un anno fa...'

In Occasione dei Gotham Awards, dedicati ai film indipendenti di Hollywood, il film Everything Everywhere All At Once ha vinto il premio per "miglior film". Un membro del cast invece, Ke Huy Quan, ha ottenuto il premio da "non protagonista". Con il suo discorso in tale occasione l'attore ha commosso tutti.

L'attore esordisce così: "Oggi, un anno fa tutto ciò che speravo era solo ottenere un ruolo".

Ke Huy Quan è stato un attore molto conosciuto negli anni '80, essendo il giovane collaboratore di Indiana Jones (Harrison Ford) in Indiana Jones and the Temple of Doom, dove interpretava Short Round, e per il suo ruolo di Data in The Goonies. Da allora però la sua carriera è stata in sordina, e l'attore si è mosso nel mondo nel cinema ricoprendo altre funzioni.

Quest'anno Ke Huy Quan ha ripreso in mano il lavoro attoriale attraverso Everything Everywhere All At Once, una grandissima opportunità che gli ha permesso di vincere il premio come miglior attore non protagonista in occasione dei Gotham Awards. Tale attenzione verso il cinema indipendente che caratterizza i premi Gotham è stata la chiave di svolta per l'attore:

"Molto spesso, sono è nei film indipendenti in cui gli attori non avrebbero altre chances che, invece, si riceve un'opportunità. Io sono stato quell'attore. Delle persone strane ma incredibilmente talentuose si sono presentate per questo piccolo film. Hanno detto tre parole, solo tre parole che ogni attore vorrebbe sentire: 'Noi ti vogliamo'. Per la prima volta dopo tanto tempo mi è stata data una seconda chance. Per questo motivo, gli devo tutto. Grazie Daniel Kwan, Daniel Scheinert e il nostro produttore jonathan Wang. Se non fosse stato per voi, non sarei qui oggi. In ultimo, grazie a tutti quelli che hanno visto il nostro film! Una, due, tre volte. O addirittura 16 volte, mi hanno detto! Grazie davvero di cuore", ha affermato l'attore.

