Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan: 'Non so come io sia arrivato fin qui'

Che storia, quella di Ke Huy Quan! Da giovanissimo astro nascente del cinema a meteora da menzionare solo in contesti nostalgici, fino al rinnovato e meritatissimo successo con Everything Everywhere All at Once: un percorso che l'attore rivendica con orgoglio e più di una punta di incredulità, come dimostrato ai Film Independent Spirit Awards.

In attesa della Notte degli Oscar (durante la quale ascolteremo anche la splendida This is a Life, colonna sonora del film scritta da David Byrne, Son Lux e Mitski), il film dei Daniels continua infatti a riscuotere premi e riconoscimenti in giro per il mondo, tra cui quest'ultimo premio come Miglior attore non protagonista consegnato proprio alla star de I Goonies.

"Non so neanche come io sia potuto arrivare fin qui, non so come sia potuto accadere. Per me è incredibile essere qui. È tutto ciò che desidero da così tanto tempo, ma non pensavo che sarebbe mai successo a me. Durante la pandemia, neanche così tanto tempo fa, non riuscivo a trovare lavoro. Da quando il nostro film è uscito è stato tutto fantastico, sono così grato... E sono così eccitato ogni volta che partecipo a un evento del genere e incontro così tante persone che ho sempre ammirato!" sono state le parole dell'attore.

Farete il tifo per Ke Huy Quan ai prossimi Oscar o pensate ci siano colleghi più meritevoli per il titolo di Miglior attore non protagonista? Fatecelo sapere nei commenti! Il produttore di Everything Everywhere All at Once, intanto, ci ha svelato il segreto dei Daniels.