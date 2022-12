Everything Everywhere All at Once, Harrison Ford su Ke Huy Quan: ''È fantastico''

Questo ottobre abbiamo assistito alla reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan sul palco del D23, dopo anni dal loro Indiana Jones e il tempio maledetto. In 38 anni qualche cosa è cambiata e quel bambino che recitò al fianco di Ford è oramai cresciuto, mettendo a segno una pellicola per nulla banale.

L'ormai 51enne attore statunitense - nato nel Vietnam del Sud - è stato uno dei protagonisti dell'acclamata pellicola, diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert: Everything Everywhere All at Once. L'instant cult visionario, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, ha lasciato profondamente sorpreso anche Harrison Ford, che con Ke Huy Quan ha fatto coppia negli anni '80 per Indiana Jones e il tempio maledetto.

L'attore dell'ormai iconico Indy, non ha potuto fare a meno di elogiare la performance del collega affermando: ''È davvero fantastico nel suo ultimo film. Sono davvero felice per lui!'' ed ha poi continuato: ''Ho avuto l'opportunità di vedere il film. Non potrei essere più felice nel vedere quello che è diventato''.

Quan, che nel film interpreta Waymond Wang, sembra essere in lizza per l'Oscar come miglior attore non protagonista, dopo aver ottenuto le nomination ai Golden Globe e ai Critics Choice Award ed aver vinto il premio del New York Film Critics Circle come miglior attore non protagonista. Non solo Ford, per la sua performance, l'attore è stato inondato di commenti positivi sia dalla critica che dal pubblico!