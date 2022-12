Everything Everywhere all at Once, Harrison Ford commenta la performance di Ke Huy Quan

Lo scorso ottobre era arrivata la notizia della reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan. I due avevano recitato insieme in Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Ora Ford ha voluto elogiare il suo collega per la sua straordinaria interpretazione in Everything Everywhere At All Once.

Il nostro Indiana Jones ha commentato, riguardo al ruolo di Ke Huy Quan in Everything Everywhere All At Once: "Sì, eh sì. E' stato fantastico vederlo. Intendo... Ho avuto l'opportunità di vedere il film. E' davvero terrificante in questo film. Sono così contento di vederlo e di vedere ciò che è diventato. Sono così contento per lui".

L'attore ha poi aggiunto: "Sarebbe meritato. Molto meritato", riguardo alle previsioni dei fan circa una possibile candidatura agli Oscar come Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan.

Recentemente l'attore aveva regalato un discorso commovente ai Gotham Awards. La carriera cinematografica di Ke Quan dopo il ruolo in Indiana Jones e il Tempio Maledetto con Harrison Ford non era fiorita, almeno non finora. L'attore ha infatti rimarcato il tempo in cui aveva atteso disperatamente di ottenere solamente un ruolo. Il suo grandissimo desiderio e il suo talento mostruoso sono finalmente emersi nel suo ruolo nel film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.