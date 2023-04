Everything Everywhere All at Once: i fratelli Russo non pensano che ci sarà un sequel

Everything Everywhere All at Once avrà un sequel? Dopo il trionfo all'Oscar di Everything Everywhere, i fan si chiedono se vedranno ancora Evelyn sul grande schermo.

Secondo i fratelli Russo, i The Daniels non torneranno nel Multiverso. Anthony e Joe Russo, produttori di molti successi per A24, hanno parlato con Comicbook della possibilità di espandere le vicende di Evelyn, interpreta da Michelle Yeoh, nel Multiverso.

"No, soprattutto perché i Daniels saranno impegnati mentre produciamo il loro film su Batman", hanno scherzato i fratelli Russo riferendosi al sogno di dirigere il film di Batman con James Gunn. Nei piani del duo di registi di Everything Everywhere c'è attualmente la nuova serie di Star Wars Skeleton Crew: i The Daniels, infatti, dirigeranno un episodio della serie con Jude Law.

Il duo di produttori e registi ha affermato che sarebbero entusiasti di passare a DC per dirigere un film sul Cavaliere Oscuro.

"Ovviamente con James a gestirlo, sarebbe un gioco da ragazzi - ha detto Joe Russo - Lo amiamo da morire. Adoriamo la direzione in cui porterà quel mondo, sarà molto creativo con esso. E i personaggi DC preferiti? Voglio dire, amico. Ce ne sono così tanti buoni. Rispondo sempre in base a i fumetti che collezionavo da bambino, e i due fumetti che collezionavo di più erano Spider-Man - in realtà, i tre - erano Spider-Man. X-Men e Batman. Ma ci sono state molte iterazioni di Batman, quindi ho sempre la risposta pronta".

Le parole dei fratelli Russo non hanno del tutto allontanato le speranze di vedere di nuovo Evelyn e Waymond sul grande schermo!