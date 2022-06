Everything Everywhere All at Once: il folle Multiverso A24 arriva a casa in 4K UHD

Ovviamente, con il secondo capitolo di Doctor Strange nelle sale, tutta l'attenzione è andata al Multiverso del MCU. Ma nello stesso periodo, una folle alternativa visiva - animazioni, live-action e anime - è uscita a firma A24. Ora Everything Everywhere All at Once sarà visibile direttamente da casa in 4K UHD. E merita davvero.

Immaginate una commistione visiva alla Love, Death & Robots, aggiungete un Multiverso alla Marvel Cinematic Universe, condite con Michelle Yeoh (La tigre e il dragone) a fare da protagonista e Jamie Lee Curtis (Halloween) a fare da cameo, senza dimenticarsi poi che dietro la produzione ci sono i nomi graditissimi dell’A24 e di Anthony e Joe Russo (Avengers: Endgame): otterrete Everything Everywhere All at Once, un titolo che da solo vale l’intera visione.

Forse aveva ragione proprio la Curtis, quando diceva che il suo film poteva competere con Doctor Strange 2. Peccato che da noi non sia ancora uscito in sala (la speranza è che lo faccia presto), il che rende ancor più indispensabile l’annuncio dell’edizione home video e nella migliore delle risoluzioni possibili, il fantomatico 4K UHD. La versione digital sarà acquistabile e noleggiabile a partire dal 7 giugno. Ma nel frattempo, uno sguardo alla trama è il modo migliore per appassionarcisi ancor di più, come avvenuto in USA dove Everything Everywhere All at Once frantuma i botteghini.

La dark comedy è incentrata sul personaggio di Evelyn Quan Wang, una donna di origini cinesi che insegue il sogno americano come proprietaria di una lavanderia a gettoni. Già piuttosto esausta dalla vita, vedrà la situazione diventare ancora più frustrante quando la sua attività sarò oggetto di una verifica fiscale dell'IRS. Per ripagare una tassazione implacabile e sconfiggere un mondo onnisciente che distrugge l'essere, Evelyn deve attingere aiuto dalle diverse versioni di se stessa, dovunque e tutte nello stesso momento, mentre sfreccia nello spazio e nel tempo. Vi abbiamo convinto? Ditecelo nei commenti!