Everything Everywhere All at Once, ora i fan possono avere una pietra domestica ufficiale

Per celebrare il candidato all'Oscar Everywhere All at Once, scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il negozio A24 vende ora una pietra domestica - "Pet Rock" in inglese - con la licenza ufficiale del film.

Il Pet Rock viene consegnato in una scatola in cartone con i fori per respirare, un mucchio di paglia su cui dormire e un manuale che illustra come prendersi cura e allenare l'animaletto, proprio come i prodotti iconici in voga negli anni '70. A differenza di altre pietre simili, però, quelle di A24 hanno l'aggiunta di due ampi occhi finti incollati alla superficie. Il prezzo di listino è di 35 dollari.

Oltre al prodotto in sé, la scatola contiene un gran numero di riferimenti alla storia di Evelyn Quan Wang: basti pensare agli occhi stessi, che ricordano il momento in cui la donna (interpretata da Michelle Yeoh) finisce in un'altra dimensione, o ad alcune citazioni (come la celebre frase "Oh, bene. Anche tu sei qui"). Se non l'hai ancora vista, sappi che Everything Everywhere All at Once torna nei cinema italiani dal 2 febbraio.

Comunque, la pietra domestica non è certo l'unico merchandising bizzarro del film: sempre sul sito web di A24 sono disponibili anche i guanti dalle dita a forma di hot-dog e una candela in cera d'api con inciso il nome di Dierdre, dove entrambi si riferiscono ad alcuni punti salienti della pellicola; inoltre, delle buste a forma di occhi spalancati sono disponibili per soltanto 2 dollari.

Ricordiamo che il film è stato nominato per 11 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regista per Daniel Kwan e Daniel Scheinert, miglior attrice per Yeoh, dove quest'ultima candidatura è la prima per un protagonista asiatico. Per approfondire l'argomento, ecco qui la recensione di Everything Everywhere All at Once.