Everything Everywhere All at Once: i Daniels firmano un contratto con Universal!

La Universal Pictures ha annunciato oggi di aver stretto una partnership esclusiva di cinque anni con il duo di registi, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti come i Daniels, e il loro partner di produzione Jonathan Wang.

"Everything Everywhere All At Once", pubblicato all'inizio di quest'anno con ampi consensi dalla critica, ha appena superato la soglia dei 100 milioni di dollari internazionali, diventando il più grande successo di sempre dell'A24.

"I Daniels sono creatori che hanno evoluto il loro mestiere con una visione distinta e una voce singolare che è inconfondibile attraverso lo spettro dei contenuti in lizza per l'attenzione degli spettatori", ha affermato Donna Langley, presidente dell'Universal Filmed Entertainment Group, in una dichiarazione ufficiale. “I loro film sono straordinariamente teatrali e con solo due progetti originali alle spalle, hanno semplicemente scalfito la superficie di ciò di cui sono capaci come registi. Siamo grati che abbiano scelto di intraprendere il loro viaggio con noi”.

“Siamo lusingati, grati e un po' sopraffatti. Grazie a Donna, Jimmy, Peter, Michael e tutto il loro team Universal per aver creduto in noi e nei nostri strani film", le parole dei Daniels in una dichiarazione ufficiale. "A tutti i fan, grazie per aver reso possibile la nostra carriera, cercheremo di non deludervi".

La pellicola, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di "Everything Everywhere All At Once", vi ricordiamo che purtroppo non è ancora arrivata nelle sale italiane. Infatti, l'uscita nei nostri cinema è prevista per il prossimo 6 ottobre 2022.