Everything Everywhere All at Once, Daniel Radcliffe: 'Il miglior film visto da anni'

Non c'è dubbio che Everything Everywhere All at Once sia stato uno dei fenomeni cinematografici (se non IL fenomeno cinematografico) di questa stagione: per il film dei Daniels si parla già di nomination ai prossimi Oscar, mentre continuano ad arrivare da ogni dove dimostrazioni di apprezzamento da parte degli addetti ai lavori.

L'ultimo a complimentarsi con i due registi (che, a proposito, hanno da poco firmato un contratto con Universal) è stato Daniel Radcliffe: l'ex-Harry Potter, che ha avuto modo di lavorare con i Daniels in occasione di Swiss Army Man, ha infatti voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per il film con Michelle Yeoh e Jonathan Ke Quan.

"Penso sia impossibile negare ciò che questo film ha fatto, il modo in cui hanno messo su questo film delirante pieno di grandissime idee e con uno storytelling folle. Ma è anche incredibilmente bello, sentito e divertente per tutta la sua durata. È il miglior film che abbia visto da anni. È strano sapere che uno dei miei film preferiti sia stato diretto da gente che conosco" sono state le parole della star di Weird.

E voi, siete d'accordo con le parole di Daniel Radcliffe? Diteci la vostra nei commenti! In caso abbiate bisogno di schiarirvi le idee, comunque, qui trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All at Once.