Everything Everywhere All at Once, chi è Michelle Yeoh? Tutto sull'attrice da Oscar

Everything Everywhere All at Once ha regalato a Michelle Yeoh una ribalta che l'attrice meritava da tempo: il film dei Daniels ha avuto il merito di offrirle un ruolo che pare esserle stato letteralmente cucito addosso, permettendo al mondo intero di accorgersi finalmente del suo talento. Ma dov'è stata finora la nostra Michelle?

La nostra candidata agli Oscar come Miglior attrice protagonista è, in effetti, tutt'altro che un'esordiente: Michelle Yeoh vanta una carriera piuttosto lunga alle spalle, fatta di tanta gavetta e di soddisfazioni che mai, però, le hanno permesso di esplodere definitivamente prima del clamoroso successo del film con Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.

Classe 1962, Michelle Yeoh si muove per la prima parte della sua carriera principalmente nell'ambiente del cinema orientale, finendo comunque in prodotti capaci di ottenere un buon successo anche in occidente come lo splendido La Tigre e il Dragone di Ang Lee. Da lì in poi le chiamate da Hollywood non mancano, tra un Sunshine di Danny Boyle e un Memoria di una Geisha di Rob Marshall, fino all'ingresso nell'MCU con Guardiani della Galassia: Vol.2 e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Tra un Last Christmas e un Gunpowder Milkshake c'è però anche il piccolo schermo, con la partecipazione in ruoli importanti a Star Trek: Discovery e quella a The Witcher: Blood Origin, spin-off della serie con Henry Cavill. Il resto è storia nota, di cui stanotte si scriverà in ogni caso un capitolo importantissimo: e voi, in quale ruolo avete preferito Michelle Yeoh? Fatecelo sapere nei commenti! Il regista Daniel Kwan, intanto, ha chiesto ai fan di comportarsi bene in caso di sconfitta di Everything Everywhere All at Once.