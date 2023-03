Everything Everywhere All at Once, chi canta la canzone del film premio Oscar?

Di Everything Everywhere All at Once sono piaciute evidentemente un bel po' di cose, a giudicare dalla marcia trionfale registrata alla scorsa Notte degli Oscar: una marcia che non ha riguardato, però, la canzone che appare durante i titoli di coda del film dai Daniels, meritevole sì di una nomination ma sconfitta da Naatu Naatu.

S'intitola This is a Life la canzone eseguita anche durante la cerimonia di premiazione: si tratta di un pezzo composto da David Byrne, frontman dei Talking Head e genio indiscusso capace di spaziare con disarmante facilità dal rock al pop all'elettronica e chi più ne ha più ne metta, in collaborazione con i Son Lux, band statunitense occupatasi dell'intera colonna sonora del film con Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, e con Mitski, cantautrice statunitense salita alla ribalta negli ultimi anni come esponente di una scena cantautoriale che continua a sfornare talenti degni di nota (leggasi alla voce Phoebe Bridgers).

Ad eseguire This is a Life durante la scorsa Notte degli Oscar, dunque, non è stato il terzetto di autori al completo: presenti in scena erano infatti i Son Lux e David Byrne accompagnati però da Stephanie Hsu, volto di Joy/Jobu Tupaki nell'opera vincitrice dell'Oscar per il Miglior film. E voi, avete apprezzato This is a Life? Pensate avrebbe meritato l'Oscar per la Miglior canzone? Fatecelo sapere nei commenti! A tal proposito, ecco quanti record ha stabilito Everything Everywhere All at Once durante gli Oscar.