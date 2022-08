Everything Everywhere All at Once batte ogni record al box-office per la A24

Everything Everywhere All At Once ha battuto un importante record di incassi globali per A24. Diretto da Daniel Scheinert e Daniel Kwan, conosciuti collettivamente come Daniels, La pellicola action fantascientifica è uscita all'inizio dell'anno con recensioni entusiastiche da parte di critica e pubblico, in Italia arriverà il prossimo ottobre.

Prodotto con un budget di 25 milioni di dollari, Everything Everywhere All At Once si adatta bene alle logiche produttive di A24, ma è diventato rapidamente un successo dirompente, diverso da tutti gli altri film dello studio. A giugno, il film diretto dai Daniels ha superato Hereditary diventando il film di A24 che ha incassato di più a livello globale. Grazie al suo successo, Everything Everywhere All At Once è stato recentemente ridistribuito nelle sale, con 8 minuti aggiuntivi di scene fuori concorso e un'introduzione degli stessi registi.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Variety, Everything Everywhere All At Once ha superato un'altra pietra miliare di A24, ovvero il traguardo dei 100 milioni di dollari al box office globale. I nuovi numeri del film lo pongono ben al di sopra di Hereditary, che con 79 milioni di dollari era il precedente film di A24 ad aver incassato di più a livello globale. Nonostante sia ora disponibile per la visione domestica su piattaforme digitali, Everything Everywhere All At Once continua a ottenere buoni risultati nelle sale, con la recente riedizione dello scorso fine settimana che ha fatto guadagnare al film altri 650.000 dollari.

Il film deve ancora arrivare nelle nostre sale: Everything Everywhere All At Once uscirà infatti il 6 ottobre 2022, una scelta a dir poco insolita e insensata dato che si può facilmente trovare negli store digitale e c'è il rischio alto di pirateria per un film che avrebbe meritato di arrivare ben prima da noi.

Infatti, Everything Everywhere All At Once è disponibile in home video in edizione originale per il mercato estero.