Everything Everywhere, annunciato il nuovo film dei Daniels: ecco quando uscirà

Dopo aver firmato un contratto con la Universal a seguito del successo di Everything Everywhere all at once, il duo registico noto come I Daniels ha annunciato un nuovo film originale.

Ovviamente non si conoscono i dettagli, ma la Universal ha fissato la data di uscita al 12 giugno 2026: il film sarà nuovamente diretto da entrambi i Daniels, al secolo Daniel Kwan e Daniel Scheinert, e lo studio descrive il progetto come “un grande evento cinematografico senza titolo”, suggerendo che si tratterà di un lavoro ambizioso e di ampia portata.

Il film sarà il primo lungometraggio frutto del nuovo contratto a lungo termine che i Daniels hanno siglato con la Universal nell'estate del 2022, mesi prima della vittoria agli Oscar 2023, dove vinsero le statuette per miglior film, miglior regista(i) e migliore sceneggiatura originale, cosa che ovviamente li ha resi la coppia di registi più in voga nel mondo del cinema. Il loro debutto, lo ricordiamo, è avvenuto con Swiss Army Man, interpretato da Paul Dano e Daniel Radcliffe, mentre prossimamente li ritroveremo alla regia della prossima serie tv di Star Wars The Skeleton Crew, per la quale hanno diretto alcuni episodi.

In passato Michelle Yeoh ha escluso categoricamente un sequel di Everything Everywhere all at once, dunque i fan del primo capitolo farebbero bene a mettersi il cuore in pace in vista del prossimo film dei Daniels.