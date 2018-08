Everything Everywhere All at Once: la nuova action comedy con Michelle Yeoh

Michelle Yeoh e Awkwafina, che hanno lavorato insiema a Crazy Rich Asians, si riuniranno per lavorare a una nuova action comedy intitolata Everything Everywhere All at Once.

Il progetto sarà diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert, duo di registi svizzeri. La Yeoh è una veterana del grande schermo con oltre trent'anni di recitazione cinematografica alle spalle. Awkwafina è un nuovo arrivato a Hollywood che In passato, in serie di minor rilievo per la televisione.

The Hollywood Reporter ha dunque diramato la notizia che Everything Everywhere All at Once riunirà Yeoh e Awkwafina e, anche se non abbiamo alcuna notizia su quello che prevede la trama, il film è descritto come una pellicola "interdimensionale" action con alcune influenze sci-fi e fantasy.