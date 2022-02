EveryNews, il nuovo format di Everyeye con news e trailer più importanti della settimana

Nasce EveryNews, il format di Everyeye dedicato alle notizie e ai trailer più importanti della settimana. L'appuntamento è per ogni venerdì dalle 12.00 alle 14.00 con Gabriele Laurino e Sam (Ilaria Gentili) che vi terranno compagnia e grazie ai quali non perderete nessuna novità importante sulla cultura pop.

In quelle due ore ci concentreremo infatti sulle notizie e gli annunci più rilevanti della settimana, soffermandoci su di essi e analizzandoli. Inoltre guarderemo i trailer usciti negli ultimi giorni e li analizzeremo nel dettagli.



Il format di EveryNews coinvolgerà, qualora escano notizie o trailer di grande importanza, anche l'ambito gaming ma il format si concentrerà prevalentemente sulle sezioni 'pop' di Everyeye, dal cinema alle serie TV fino agli anime e al mondo dei fumetti. Un nuovo appuntamento imperdibile da segnare in agenda che contribuisce ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta settimanale di Everyeye, per accompagnare ogni giorno i propri affezionati utenti in tutte le principali novità che riguardano il mondo dell'intrattenimento.



