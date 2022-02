Every News: tutte le notizie e trailer della settimana, da Scream 6 a Moon Knight

È finalmente qui la prima puntata di Every News, il nostro nuovo format video in cui ricapitoliamo e commentiamo tutte le principali notizie e i trailer da ogni settore dell'intrattenimento. Due ricchissime ore in cui recuperare tutto ciò che vi potreste essere persi negli ultimi sette giorni, da Moon Knight a Scream 6.

Un nuovo, attesissimo, ricchissimo e densissimo format e finalmente approdato su Everyeye.it con il suo primo episodio pilota! Stiamo parlando di Every News, l’appuntamento che tutto il pubblico dell’intrattenimento tout court merita e di cui avevamo davvero un gran bisogno. Non riuscite più a star dietro a tutte le notizie e i trailer in costante uscita, giorno per giorno, per quanto riguarda ogni settore dell’entertaining? Questo è il talk che fa proprio al caso vostro.

Tutti i venerdì, dalle 12:00 alle 14:00, il nostro Gabbo (Gabriele Laurino – Responsabile editoriale per le sezioni Cinema, Serie TV, Anime e Fumetti) e la nostra Sam (Ilaria Gentili, che si occupa di editing e presta la sua inconfondibile voce a tutti i nostri principali video di approfondimento) vi accompagneranno attraverso il labirinto di aggiornamenti, news e clip susseguitisi nel corso dell’ultima settimana, anche in vista delle uscite del weekend. Li trovate in diretta su Twitch e successivamente sul nostro canale YouTube.

“Every News sarà un gigantesco raccoglitore in cui ricapitoleremo e commenteremo tutte le principali notizie della settimana e i trailer dal mondo dell’intrattenimento”, ci racconta Gabbo in questo primo episodio pilota che trovate in cima all’articolo. “Siamo qui per salvarvi la settimana, per ricordarvi tutto quello che potreste esservi persi”, aggiunge Sam. Ogni settimana, le due ore di diretta saranno spezzate in due parti di lunghezza mediamente equivalente. Nel corso della prima ora si farà un grande recapitolo delle principali notizie, mentre nella seconda parte di diretta verranno proiettati, commentati e analizzati i principali trailer dal mondo del cinema, della serialità e del gaming.

Come ci ha tenuto a specificare Gabbo, il format è pensato per coprire tutte le principali aree della nostra redazione, che vanno dal grande al piccolo schermo, dagli anime ai fumetti, fino ad arrivare alla sezione gaming. A quest’ultima però, verrà dedicata attenzione più saltuaria, magari dando uno sguardo a trailer particolarmente significativi o che trovino un link anche negli altri settori dell’intrattenimento. Questo perché, come vi ricordiamo, il settore videoludico viene già ampiamente affrontato e snocciolato durante la nostra chiacchierata mattutina su Every Morning, che va in onda su Twitch ogni giorno dalle 10:00 alle 12:00.

In questa prima puntata, dal sapore introduttivo, Gabbo e Sam non si sono risparmiati, partendo fin da subito a commentare ogni notizia dai settori più disparati: dall’annuncio di nuove assunzioni da parte di Neil Druckmann presso Naughty Dog, all’annuncio di soli tre giorni fa di un nuovo e inaspettato Scream 6, per arrivare al blocco di serie su The CW che andranno ad ampliare l’Arrowverse. Insomma, ce n'è davvero di ogni in questa prima puntata tutta da recuperare, cui ne seguiranno altre ogni settimana. Segnatevi l’appuntamento: tutti i venerdì, dalle 12:00 alle 14:00.