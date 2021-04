Every House is Hunted, Sam Raimi produrrà il nuovo horror Netflix diretto da Corin Hardy

Netflix ha acquistato l'annunciato Every House is Hunted, nuovo horror diretto da Corin Hardy (The Nun) e prodotto dal mitico Sam Raimi, quest'ultimo attualmente impegnato con la produzione dell'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness per i Marvel Studios, per la precisione a Londra.

A scrivere la sceneggiatura del film troveremo Jason Pagan in coppia con Andrew Deutschman, e come riporta Deadline la storia su di una investigatore assicurativo che tenta di smentire alcune voci che sostengono che una casa infestata abbia causato la morte di alcune persone. I suoi dubbi vengono messi a dura prova quando assistente con i suoi stessi occhi a degli avvenimenti soprannaturali e misteriosi.



Corin Hardy è un regista horror ormai navigato. Dopo il suo debutto con The Hollow, nel 2015, James Wan lo ha direttamente scelto al timone del terrificante The Nun del 2018, spaventoso e inquietante spin-off di The Conjuring dedicato all'agghiacciante storia del Demone Suora visto nel secondo capitolo della saga principale.



Raimi produrrà attraverso la sua etichetta Starlight. Al momento non c'è nessuna data d'uscita ufficiale per il progetto, ma è comunque il prossimo in scaletta nell'agenda di Hardy, dunque immaginiamo non arriverà più tardi del 2022, considerando anche budget e tempistiche produttive.