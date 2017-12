Every Day, Angourie Rice e Justice Smith nel primo trailer ufficiale della romatic dramedy

È oggi grazie allache possiamo mostrarvi il primo, emozionante trailer ufficiale di, adattamento cinematografico diretto dadell'omonimo romanzo best-seller di, che vede nel cast

La storia del romanzo come quella del film racconta di un personaggio chiamato A (che sono poi vari personaggi) che si sveglia ogni giorno in un corpo differente, ma resta innamorato/a sempre della stessa persona, Rihannon (Rice). A era ormai abituato alla cosa e ci conviveva naturalmente, anche se aveva deciso di seguire delle semplice regole: mai affezionarsi troppo, essere notati il meno possibile e non interferire in niente. E tutto filava liscio finché non si risveglia nel corpo di un certo Justin e incontra la sua ragazza, appunto Rihannon, punto di rottura della sua vita e delle sue regole.



Every Day vedrà nel cast anche Maria Bello, Dabbie Ryan e Owen Teague, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 23 febbraio 2018. Vi ricordiamo comunque che rivedremo Justice Smith anche in Jurassic World: Il regno distrutto e in Detective Pikachu. La Rice è invece conosciuta per il suo lavoro in The Nice Guys e Nowhere Boys: The Book of Shadow, oltre che per These Final Hours.