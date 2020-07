Everly, quando Salma Hayek sostituì Kate Hudson: i retroscena sull'action

Questa sera torna nelle televisioni italiane Everly, thriller d'azione del 2015 che vede Salma Hayek nei panni di un'anti-eroina impegnata in una guerra personale con un boss criminale. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità emerse dal dietro le quinte.

Il film segue le vicende di Everly, un'ex prostituta diventata da poco un'informatrice dell'FBI che si ritrova barricata nel proprio appartamento. Bloccata tra le mura di casa, deve affrontare con coraggio uno dopo l'altro gli assassini inviati per ucciderla dal suo ex marito, uno spietato capo della mafia giapponese.

Ecco tutti i retroscena:

La sceneggiatura del film è emersa dalla Black List del 2010, la lista dei migliori script non ancora prodotti. Tuttavia, oltre ad una pessima accoglienza da parte della critica incassò un gigantesco flop al box office.

Nel realizzare la pellicola, il regista Joe Lynch ha tratto ispirazione da film quali The Raid, Taken, Desperado e soprattutto Die Hard, non riuscendo però replicare il successo dei titoli citati.

Dovendo allestire una sola location, l'appartamento di Everly, l'intero film è stato girato in ordine cronologico.

Il ruolo della protagonista era originariamente affidato a Kate Hudson , ma l'attrice ha abbandonato il progetto in seguito ad un blocco della produzione.

In una puntata del suo podcast, Lynch ha detto che le riprese del film si sono svolte in Serbia "perché voleva girare all'estero per qualche mese, come dicono di fare i grandi registi". Ovviamente si tratta di una battuta: la vera ragione è che girare in Serbia era molto meno costoso.

Qui potete trovare la nostra recensione di Everly. Vi ricordiamo che Salma Hayek interpreterà la leader de Gli Eterni nell'atteso film Marvel Studios in arrivo a febbraio 2021.