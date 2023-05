Everest, qual è la storia vera del film con Jake Gyllenhaal e Josh Brolin?

Quando si parla di film su spedizioni alpine o grandi imprese, Hollywood da sempre il massimo di se. E' successo anche con Everest, pellicola presentata alla 72esima Mostra del Cinema di Venezia con un cast di prim'ordine capeggiato da Jake Gyllenhaal e Josh Brolin. Ma qual è la storia vera dietro il film?

Per raccontare al meglio la storia dell'impresa portata avanti da un gruppo di alpini nel 1996, gli sceneggiatori presero spunto da diversi saggi scritti sul tema. Fin dal primo momento, il film si dimostra particolarmente fedele alle testimonianze che ripercorrono l'evento che si trasformò velocemente in una vera e propria tragedia. Ciò che portò all'effettiva tragedia fu una cattiva organizzazione della scalata e una incapacità di comprendere i tempi (e gli orari) giusti per portare avanti la scalata.

L'Everest è una location molto inquietante anche a causa degli orribili suoni che produce durante la notte a causa delle fratture termiche. La presenza di 34 scalatori portò a una grande disorganizzazione durante la scalata e, nonostante riuscirono ad arrivare alla vetta, la discesa cominciò con un ampio ritardo. Questo portò, ovviamente, a rimanere al buio dopo pochissimo tempo. Nonostante le condizioni quasi tutti riuscirono a mettersi in salvo, ma sulla montagna rimasero bloccati Doug Hansen, Andy Harris e Rob Hall. I primi due morirono durante la notte mentre il terzo riuscì a parlare con la moglie prima di morire. L'alpinista Anatolij Bukreev, trovò anche un quarto ma, dandolo per spacciato, fu costretto ad abbandonarlo. Nonostante ciò l'uomo riuscì a salvarsi grazie anche ad un salvataggio con un elicottero.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di Everest. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!