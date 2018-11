Eve: Jessica Chastain nella prima foto ufficiale dell'action

Voltage Pictures ha pubblicato il first look del personaggio di Jessica Chastain nel nuovo film action Eve, pellicola diretta da Tate Taylor dopo l'abbandono di Matthew Newton.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.



Nel film l'attrice veste i panni di Eve, una letale assassina che lavora per un'organizzazione segreta viaggiando il mondo alla ricerca di target di alto profilo. Quando un lavoro prende una piega pericolosa, la protagonista è costretta ha lottare per la sua stessa sopravvivenza. La pellicola viene descritta come "studio di un personaggio".



Nel cast di Eve troviamo anche Colin Farrell (The Lobster), il rapper Common (The Hate U Give, Selma), John Malkovich, Geena Davis (Thelma and Louise) e Joan Chen (Judge Dredd, Lust Caution).



Jessica Chastain si occuperà anche di produrre il film insieme a Kelly Carmichael, Nicolas Chartier e Dominic Rustam per la Freckle Films, mentre per la Voltage Film Jonathan Dekcter sarà produttore esecutivo e Babacar Diene co-produttore.



Taylor e l'attrice torneranno a lavorare insieme dopo il successo di The Help, pellicola nominata come miglior film ai Premi Oscar del 2012. Il regista, che in passato ha diretto anche La ragazza del treno, è subentrato in seguito all'abbandono di Matthew Newton dovuto alle accuse di molestie.



Cosa vi aspettate da questo action drama? Fatecelo sapere nei commenti!