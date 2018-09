Eve, Colin Farrell e Common si unisco al cast dell'action movie con Jessica Chastain

Il puntualissimo Deadline ci informa oggi che l'ottimo Colin Farrell (The Lobster, Il Sacrificio del Cervo Sacro) e Common (John Wick - Capitolo 2, The Hate U Give) si sono ufficialmente uniti al cast di Eve, action movie diretto da Tate Taylor (The Help) con protagonista Jessica Chastain.

Come spiega il sito, Farrell vestirà i panni di Simon, un personaggi leader nell'organizzazione di missioni Black Ops al servizio di Eve, la protagonista interpretata dalla Chastain, mentre Common sarà l'ex fidanzato di Eve, Michael.



Il film firmerà la riunione tra Taylor e la Chastain, che torneranno a lavorare insieme dopo il successo di The Help, pellicola nominata come miglior film ai Premi Oscar del 2012. Il regista ha diretto anche La ragazza del treno, interessante thriller che vede nel cast Emily Blunt e Rebecca Ferguson, attrice che vedremo a breve in Mission Impossible: Fallout.

Jessica Chastain si occuperà anche di produrre Eve insieme a Kelly Carmichael, Nicolas Chartier e Dominic Rustam per la Freckle Films, mentre per la Voltage Film Jonathan Dekcter sarà produttore esecutivo e Babacar Diene co-produttore. Il film viene descritto come "studio di un personaggio dedicato a un'assassina", ulteriori dettagli sono ancora sconosciuti.

Come annunciato tramite il proprio profilo Instagram, l'attrice ha da poco concluso le riprese di IT: Chapter Two, sequel del film uscito l'anno scorso nel quale interpreterà la versione adulta di Beverly Marsh.