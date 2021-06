Evanna Lynch, ecco la scena di Harry Potter che avrebbe voluto in Il principe mezzosangue

Come molti dei fan di Harry Potter sapranno, Evanna Lynch prima di far parte del cast della saga era una grande appassionata dei libri e dei film sul maghetto di Hogwarts. Come molti fan dei libri, anche Lynch desiderava che alcuni passaggi chiave della saga letteraria venissero trasposti anche sul grande schermo. Tra cui una scena in particolare.

L'attrice ha dichiarato quanto sia 'veramente triste' che una sequenza chiave di Harry Potter e il principe mezzosangue non sia stata inserita nel film. Nel corso della promozione del Butterbeer Bar, nel nuovissimo negozio di Harry Potter a New York, Evanna Lynch ha raccontato alcuni momenti importanti dei libri che riguardano Luna Lovegood, il suo personaggio.



Intervistata da Insider, Lynch ha confessato:"Sono davvero triste per il funerale di Silente. So che avevamo le bacchette alzate in segno di tributo. La gente era molto affezionata a questo, ma volevo un grande funerale con i centauri, le sirene e tutto il resto".

I film di Harry Potter sono tutti piuttosto lunghi già così come sono, con l'ultimo libro addirittura diviso in due film, una tendenza che altri franchise hanno adottato. Nonostante ciò, il funerale di Albus Silente è una sequenza che ha probabilmente reso i fan tristi di vederla omessa dal film, poiché il personaggio ha ottenuto un tributo solo tramite la cerimonia delle bacchette, citata da Evanna Lynch. Su Everyeye potete leggere il nostro tributo al 'principe mezzosangue' Alan Rickman.



Il funerale di Silente costituisce una parte molto importante nella saga letteraria di Harry Potter e la sua omissione nel film è tra le critiche più accese che i fan hanno mosso nei confronti della produzione cinematografica. Lo scorso anno è stato ricordato che Emma Watson pensò di andarsene dalla saga proprio in prossimità di Il principe mezzosangue.