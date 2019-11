Evangeline Lilly ci dà un taglio: nuovo look per l'attrice di Ant-Man

Nuovo look per Evengeline Lilly, attrice che ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con Ant-Man nel 2015, nel ruolo di Hope van Dyne. Come ha mostrato in un paio di post pubblicati su Instagram, ha tagliato i capelli e adesso sfoggia una testa quasi completamente rasata.

Evangeline Lilly aveva pubblicato prima un post con tre brevi filmati in time lapse, in cui si tagliava i capelli prima da sola, con un paio di forbici, e poi con l'aiuto di un'altra persona, anche con un rasoio. "Mi fermo o vado avanti?" aveva scritto. "Per quelli di voi che mi seguono su The Squickerwonkers, lo sapete già."

The Squickerwonkers è una serie di libri per bambini che l'attrice ha cominciato a scrivere dal 2014. Sembra che proprio alcune di queste storie l'abbiano ispirata per il nuovo look.

Evangeline infatti non si è fermata e un paio di giorni dopo ha pubblicato un selfie in cui è al volante della sua auto e ha la testa rasata. "Salve, è una bella giornata" è in questo caso la didascalia.

Non risulta al momento che il nuovo look sia stato adottato per esigenze di copione. Più probabilmente si tratta dell'estro del momento, di una decisione personale. Evangeline Lilly, che ha raggiunto la popolarità soprattutto grazie alla serie Lost, riprenderà il ruolo di Hope van Dyne in Ant-Man 3, previsto per il 2022 dopo la firma del regista Peyton Reed. Secondo una teoria il film potrebbe vedere anche il debutto dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe.