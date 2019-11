Evangeline Lilly e Jason Sudeikis protagonisti del thriller Till Death

Mentre si prepara a completare il suo nuovo action Gunpowder Milkshake, l'acclamato regista israeliano Aharon Keshales raddoppia e annuncia un nuovo film, il thriller Till Death.

Per il progetto, l'autore del celebrato Big Bad Wolves ha reclutato Evangeline Lilly e Jason Sudeikis: la Lilly e la seconda star del Marvel Cinematic Universe a collaborare con il regista, dato che il sopracitato Gunpowder Milkshake vanta come protagonista Karen Gillan, interprete di Nebula.

Nel film, il criminale condannato Jimmy ottiene un rilascio anticipato dopo aver scontato dodici anni per rapina a mano armata. Dopo la sua liberazione, promette di regalare ad Annie, il suo amore d'infanzia, che sta morendo di cancro, il migliore dell'anno scorso della sua vita - sfortunatamente per loro, però, non sarà così semplice.

Keshales ha scritto la sceneggiatura con Navot Papushado e Kai Mark.

Il fatto che la Lilly interpreterà una malata terminale spiega probabilmente il nuovo look dell'attrice, che sarà impegnata nelle riprese del film di Keshales prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe per la produzione di Ant-Man 3.

Per chi non lo sapesse Big Bad Wolves, l'ultimo film del regista risalente al 2013, è stato promosso a pieni voti nientemeno che da Quentin Tarantino, che lo elesse suo personale miglior film dell'anno. Recentemente, il regista di C'Era Una Volta a Hollywood ha nominato anche il suo film preferito del 2019, quindi se volete scoprirlo seguite il link evidenziato.