Evangeline Lilly fa impazzire i fan: le foto dopo l'allenamento di Ant-Man 3

La star Marvel Evangeline Lilly ha pubblicato sul suo account Instagram delle foto dal set di Ant-Man 3, nelle quali si mostra nel post-allenamento di preparazione per il film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang, uno dei supereroi maggiormente iconici dell'universo cinematografico.

"Recentemente ho avuto una giornata in cui stavo davvero sentendo me stessa e il mio corpo in un modo nuovo. Quel giorno, a letto, senza trucco, appiccicosa nel caldo delle Hawaii, mi sono sentita connessa a me stessa, al mio potere e alla mia bellezza in una maniera che sembrava impenitente, cresciuta e autonoma. Ho scattato alcune foto in posa, fino a quando una canzone mi ha travolto in movimento. Il mio modo preferito per fare stretching, rafforzare, sentire ed esprimere!" ha scritto l'attrice. Tra i membri del cast, anche Michelle Pfeiffer si sta allenando per Ant-Man 3.



Il post prosegue ancora a lungo:"Ho pensato di pubblicarle con una didascalia che diceva, fondamentalmente, 'il mio corpo non è una tendenza'. Qualunque cosa significhi trend ora - magra e spigolosa, snella ed elegante, dura e maschiaccia, formosa e sensuale, voluttuosa e pop, sempre giovane - nessuno di loro mi condiziona. Il mio corpo atletico e forte è sempre stato mio amico, il mio compagno, il mio servitore, la mia regina e la mia guida... e io la onoro. Ma non l'ho pubblicata. Ho deciso che le immagini, i pensieri e le sensazioni fossero solo per me. Fino a ieri, quando ho visto un post della simpatica @georgia_clarke (che seguo) che implorava altre donne di rispondere alla chiamata con l'hashtag #mybodyisnotatrend. Quindi sto postando ora, esprimendo quello che sento. Spero che tu possa implorarti di sentire la tua bellezza, a modo tuo, oggi e sempre, di fronte ad una pressione così grande. Sono bellissima. Sei bella. Il mio corpo non è una tendenza" ha concluso il discorso Evangeline Lilly.

Le riprese di Ant-Man 3 sono iniziate, come annunciato ieri da Paul Rudd.