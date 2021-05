Evangeline Lilly in costume da bagno si allena in spiaggia per Ant-Man 3: le foto!

In queste ore Evangeline Lilly, amatissima star di Lost, Lo Hobbit e del Marvel Cinematic Universe, ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver iniziato ufficialmente gli allenamenti in vista delle riprese di Ant-Man & The Wasp: Quantumania.

Il film, terzo episodio della saga con protagonista Paul Rudd, ha una data di uscita fissata al 17 febbraio 2023, con l'inizio delle riprese previsto per la fine di maggio e il nuovo titolo di lavorazione già svelato: rappresenterà la quarta apparizione di Evangeline Lilly nel Marvel Universe, dato che oltre ai due precedenti capitoli della saga Ant-Man e Ant-Man & The Wasp la nostra ha avuto un ruolo anche in Avengers: Endgame.

L'attrice, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha scelto di ripartire da un allenamento in spiaggia, scrivendo: "Dopo due anni di infortuni e un recupero lento, è tempo, ancora una volta, che io torni dalle parti di Wasp", ha detto sul suo profilo. "Quantumania arriviamo ... anche se dovrò zoppicare per arrivarci!" In seguito l'attrice ha aggiunto: "Sono così grata che Eric Goodman mi aiuterà a rendere giustizia a questa epica eroina ancora una volta".

Con questi commenti arriva uno sguardo al lavoro che la Lilly sta facendo per riportare Wasp sul grande schermo, e questo include un intenso allenamento sulla spiaggia.

