Evangeline Lilly, cambiamenti per Wasp in Ant-Man 3: 'Non sarò un maschio con le tette'

Nel corso di una recente intervista promozionale Evangeline Lilly, interprete di Wasp nel Marvel Cinematic Universe, ha promesso grossi cambiamenti per il suo personaggio in vista di Ant-Man 3: Quantumania.

In un'intervista con Beyond the Mouse, l'attrice di Lost ha discusso alcune novità che vuole esplorare attraverso il personaggio di Hope van Dyne, come ad esempio quello di allontanarla dal suo status di "ragazza tosta" che invece l'aveva attirata in precedenza:

"In questo periodo mi ritrovo a lottare contro questo cliché della ragazza tosta. Il che è davvero interessante perché all'inizio della mia carriera stavo lottando per svilupparlo. Kate doveva essere una ragazza tosta, volevo che stesse al passo con tutti gli altri ragazzi. E poi è avvenuto questo enorme cambiamento nel settore dell'intrattenimento. All'improvviso le ragazze toste erano ovunque. Immagino di essere un bastian contrario per natura. Perché in questo periodo mi ritrovo a dire: 'Beh, aspetta un minuto'. Siamo tutti fragili e vulnerabili. Le donne non dovrebbero essere solo uomini con le tette. Credo che la domanda fondamentale sia cosa significa essere una donna: è estremamente importante in questo momento, e quello che penso sia cruciale è esplorare il senso di questo interrogativo proprio attraverso le nostre storie".

L'attrice ha anche anticipato qualcosa sul prossimo film Marvel Studios:

"Sono davvero entusiasta. Naturalmente non posso rivelare nulla della storia ma la mia impressione è che la direzione verso cui stiamo andando con il personaggio di Hope potrebbe essere molto soddisfacente per me da questo punto di vista."

Ricordiamo che nel film torneranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nel ruolo dei coniugi Pym.