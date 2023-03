Evan Rachel Wood, la star di Westworld nel cast del nuovo film prodotto da Elliot Page

La star di Westworld, Evan Rachel Wood, è entrata ufficialmente nel cast del film Backspot, prodotto da Elliot Page. Wood affiancherà i due protagonisti del lungometraggio in uscita al cinema, Devery Jacobs e Kudakwashe Rutendo. Si tratta di un dramma queer che sta per terminare la fase di produzione in Canada.

Evan Rachel Wood - che sarà protagonista nel musical Thelma & Louise - interpreterà la coach professionista Eileen McNamara nell'opera diretta da D.W. Waterson. Jacobs e Rutendo interpretano due giovani atleti queer, due cheerleader di nome Riley e Amanda che vengono aggregate alle Thunderhawks di McNamara.



Le riprese principali di Backspot sono terminate dopo settimane di riprese a Toronto:"Backspot è stato sviluppato in cinque anni e ora che abbiamo completato la produzione possiamo dire con tutta sicurezza che abbiamo creato qualcosa di molto speciale" ha dichiarato Waterson.



"Avere Evan nel cast è un sogno che si realizza perché è la persona che volevamo per Eileen sin dall'inizio. Ci sentiamo così privilegiati di aver lavorato con un talento del calibro di Evan. [...] Ogni singola persona coinvolta ha dato tutto e ci sentiamo incredibilmente privilegiati".



Negli ultimi due anni l'attrice ha accusato l'ex compagno Marilyn Manson di abusi. Dopo le accuse di Wood altre donne hanno denunciato violenze da parte del rocker. A febbraio una delle accusatrici di Manson ha ritrattato, dichiarando di essere stata manipolata da Evan Rachel Wood. Quest'ultima ha negato le accuse della donna.