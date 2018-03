Evan Rachel Wood e Gina Rodriguez reciteranno nel film di Miranda July

reciteranno insieme in un film che riguarda una rapina attualmente senza titolo, diretto dalla filmmaker indipendente, secondo quanto scrive The Hollywood Reporter. Il film è prodotto dalla Annapurna Pictures e dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt.

Lo script del film si concentra su una donna di nome Old Dolio, la cui vita viene completamente stravolta quando i suoi genitori, due criminali, invitano un'estranea ad unirsi alla loro più grande rapina. Evan Rachel Wood interpreterà Old Dolio mentre Richard Jenkins e Debra Winger saranno i due genitori, e Gina Rodriguez sarà proprio la persona che verrà introdotta in famiglia. Le riprese del film inizieranno nel mese di maggio.

Evan Rachel Wood torna al cinema a distanza di tre anni dall'ultima partecipazione, nel film Into the Forest di Patricia Rozema, ma nel frattempo è diventata la star della serie HBO, Westworld, per la quale è stata candidata agli Emmy e ai Golden Globes. La star di Jane the Virgin, Gina Rodriguez, è tra i protagonisti del film Netflix, Annientamento di Alex Garland, insieme a Natalie Portman.

Richard Jenkins è stato recentemente candidato all'Oscar per la sua performance in La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro e attualmente recita nella serie tv Berlin Station.

Debra Winger, tre volte candidata all'Oscar (Ufficiale e gentiluomo, Voglia di tenerezza, Viaggio in Inghilterra), nel 2017 è comparsa in The Lovers, per la regia di Azazel Jacobs.