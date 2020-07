Evan Rachel Wood e Gina Rodriguez brillano nel trailer di Kajillionaire

"Possiamo solo essere come siamo" sentiamo dire a una impressionante Evan Rachel Wood nel trailer di Kajillionaire, la pellicola tanto acclamata alla scorsa edizione del Sundance Film Festival. Vediamolo insieme.

L'indie comedy scritta e diretta da Miranda July, la regista di Me and You and Everyone We Know, può vantare un cast d'eccezione: assieme alla già menzionata Evan Rachel Wood vi sarà infatti Gina Rodriguez (Jane The Virgin), mentre nel ruolo dei genitori del personaggio della Wood abbiamo Debra Winger (Voglia di Tenerezza) e Richard Jenkins (Burn After Reading), e davvero basterebbe anche solo questo per inserirlo in watchlist.

Ma se non siete ancora convinti, allora eccovi il trailer ufficiale di Kajillionaire che trovate in testa alla notizia, e la sinossi della pellicola: "Gli artisti della truffa Theresa (Debra Winger) e Robert (Richard Jenkins) hanno trascorso 26 anni a insegnare alla propria figlia, Old Dolio (Evan Rachel Wood), come ingannare, raggirare, fregare e rubare ogni volta che se ne presenta l'occasione. Durante un colpo piuttosto affrettato e disperato, riescono a persuadere una sconosciuta (Gina Rodriguez) ad unirsi a loro, solo per vedere il proprio mondo completamente sconvolto dal suo arrivo".

Tra i produttori del film distribuito da Focus Pictures anche Annapurna Pictures, assieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner di Plan B la società di produzione di Brad Pitt che ha collaborato anche a 12 anni schiavo e Moonlight.

Kajillionaire debutterà il 18 settembre negli Stati Uniti.