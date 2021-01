Evan Peters, quali film ha fatto oltre alla saga di X-Men?

Noto al grande pubblico per i suoi ruoli in American Horror Story e nella saga degli X-Men, Evan Peters è tornato a parlare di sé per una sua vociferata apparizione in WandaVision, la nuova serie Marvel targata Disney+. Ma in quali altri film è apparso al di fuori del franchise dei mutanti?

Dopo aver esordito al cinema nel 2004 con Clipping Adam, dramma coming-of-age che ha lanciato la sua carriera ad Hollywood anche grazie alla candidatura come miglior giovane attore ai Young Artist Award, l'attore ha vestito i panni di personaggi secondari in Never Back Down - Mai arrendersi e nel primo film di Kick-Ass.

Nel 2014 è arrivato poi l'esordio come Quicksilver, il velocista figlio di Magneto, reso memorabile grazie alla scena al rallentatore di X-Men: Giorni di un futuro passato. Dopodiché Peters è apparso al fianco di Emma Roberts nella commedia Adult Word, mentre in seguito ha ottenuto il ruolo da protagonista in film quali il dramma Safelight e I pirati della Somalia. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 in X-Men - Dark Phoenix, capitolo conclusivo del franchise targato 20th Century Fox.

In attesa di scoprire se avrà davvero un ruolo in WandaVision, pare che il doppiatore spagnolo di Quicksilver si sia lasciato sfuggire in un tweet (poi cancellato) di avere effettivamente prestato la voce al personaggio nella serie Marvel.