Evan Peters, tutti i suoi film nei panni di Quicksilver

Tornato sulla bocca di tutti per via della sua possibile apparizione in WandaVision, la serie Marvel in programmazione in queste settimane su Disney+, Evan Peters ha debuttato nel ruolo di Pietro Maximoff aka Quicksilver nel 2014 con l'uscita di X-Men: Giorni di un futuro passato.

Nel film di Bryan Singer, tra i più apprezzati della saga dei mutanti, il personaggio viene introdotto per aiutare Charles Xavier (James McAvoy) a fare evadere Magneto (Michael Fassbender) dal Pentagono, dove era recluso in quanto sospetto per l'assassinio del presidente Kennedy. Qui assistiamo alla prima, fantastica scena al rallentatore che mette in evidenza tutte le sua qualità da velocista.

Quicksilver fa poi ritorno in X-Men: Apocalisse, dove scopre di essere figlio di Magneto e si mette sulle tracce del padre. Dopo l'attacco del colonnello William Stryker, Pietro si presenta tempestivamente alla X-Mansion riuscendo a mettere in salvo tutti quanti grazie alla sua incredibile velocità (è la seconda sequenza in slow-motion). Una volta sconfitto Apocalisse, e dopo un piccolo cameo in Deadpool 2 insieme al resto del team, il personaggio appare per l'ultima volta in X-Men: Dark Phoenix per l'avventura conclusiva della saga targata Fox.

Per altre letture:

• Quali film ha fatto Evan Peters oltre la saga degli X-Men?

• Recensione di X-Men: Dark Phoenix