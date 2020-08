Eva Mendes, la star di Out of Time attacca gli hater: 'Sono vecchia ma felice!'

Eva Mendes torna stasera in tv con Out of Time, celebre thriller del 2003 con protagonista Denzel Washington, uno dei ruoli per i quali è diventata famosa in tutto il mondo prima ritirarsi dal mondo del cinema per godersi la vita coniugale con Ryan Gosling.

Alcuni fan però non hanno accettato la sua nuova carriera, che la vede leader della linea Eva di Eva Mendes, e dal 2015 come direttrice creativa del marchio CIRCA Beauty, lanciato in esclusiva da Walgreens: sempre presente sui social, e in particolare Instagram, per promuovere i suoi prodotti, l'ex attrice è stata attaccata perché ritenuta ormai vecchia e 'in decadimento'.

Ma quando qualche mese fa un'anonima utente di Instagram ha commentato un video della Mendes scrivendo "sta invecchiando", la star ha replicato: "Hai ragione. Grazie a Dio, sto invecchiando. Questo significa che sono ancora qua. Avrò presto 46 anni e sono grata ogni giorno di poter invecchiare. Il tuo commento avrebbe dovuto farmi sentire male? Non lo ha fatto. Mi ha fatto sentire grata. Quindi grazie per avermi ricordato di essere ancora qui."

Da Gosling, conosciuto nel 2011 sul set di Come un tuono e col quale è convolata a nozze nel 2016 tramite cerimonia privata, la Mendes ha avuto due figlie, Esmeralda Amada Gosling e Amada Lee Gosling, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016.