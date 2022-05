Eva Mendes, la star di Fast & Furious annuncia:'Tornerei a recitare ad una condizione'

La star di Hitch e Fast & Furious, Eva Mendes, ha dichiarato di essere pronta per tornare a recitare ma solo a determinate condizioni. L'attrice, interprete di Monica Fuentes in 2 Fast 2 Furious nel 2003, ha parlato della sua vita da madre e della voglia di porre fine alla sua decennale assenza dal grande schermo.

"Ho una lista così breve di quello che sarei disposta a fare e una molto lunga di ciò che non farei" ha dichiarato Mendes, affermando di essere intenzionata a tornare ma soltanto a certe condizioni "Prima di avere dei bambini avrei accettato un po' di tutto, adesso no". Eva Mendes non voleva figli prima d'incontrare Ryan Gosling, come da lei stessa dichiarato tempo fa. Poi le cose sono cambiate.



"Nulla di relativo al sesso, nulla di violento, ma spero che il progetto giusto possa arrivare" ha confessato.

Eva Mendes ha raccontato i suoi ultimi anni, in cui si è maggiormente dedicata alla famiglia:"Sì, ho continuato a lavorare ma mi sono presa una pausa dalla recitazione. Però mi piacerebbe tornare sullo schermo".



Magari un progetto Disney:"Sono un tipo da villain Disney... Una come Ursula... Mi piacciono, sarebbe divertente interpretarli".

Eva Mendes dal 2011 è legata sentimentalmente al collega Ryan Gosling, con il quale si è sposata nel 2016. Dall'unione sono nati due figli, Esmeralda Amanda (2014) e Amanda Lee (2016).



Nel 2020 Eva Mendes aveva espresso una dichiarazione d'amore per Ryan Gosling, affermando di essere felice di passare il tempo in casa con il marito rispetto all'ipotesi di trascorrerlo in qualunque altro luogo del mondo.