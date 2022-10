Eva Mendes smentisce: 'Abbandonato la recitazione? No, non volevo ruoli stereotipati'

Eva Mendes dice addio alla recitazione? Niente affatto! Proprio in queste ore la star di Fast & Furious e Holy Motors è intervenuta sui social proprio per smentire alcune voci che la volevano intenzionata a dire addio al mondo della recitazione in seguito ad un'assenza dalle scene che dura ormai dal 2014.

Già nei mesi scorsi vi avevamo parlato di una Eva Mendes disposta a tornare a recitare a una condizione: proprio quelle condizioni sono state ribadite in queste ore dall'attrice tramite un post Instagram attraverso il quale Mendes ha voluto precisare alcune cose inerenti al suo momentaneo allontanamento da Hollywood.

"Non ho mai abbandonato la recitazione. Volevo stare a casa con i miei bambini e fortunatamente i miei altri business mi consentono di farlo più di quanto faccia la recitazione. Inoltre ero molto poco entusiasta dei ruoli stereotipati che mi venivano offerti all'epoca. Specialmente dopo Lost River, che è stato un progetto da sogno. Qual è il senso di questo post? Quello di modificare la narrazione. Non ho mai smesso" sono state le parole di Eva Mendes.

Chissà che queste parole non spingano qualche produttore a proporre alla star di Live! qualche ruolo all'altezza delle sue aspettative: nell'attesa, non possiamo che sperare che la nostra Eva continui a godersi appieno la vita con la sua famiglia e i successi derivanti dalle sue attività.