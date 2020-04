Eva Mendes oggi, che fine ha fatto la star dopo il matrimonio con Ryan Gosling?

Come di certo i suoi fan più accaniti già sapranno, l'attrice di origini cubane Eva Mendes è sparita da qualche anno ormai dalle scene hollywoodiane per dedicarsi esclusivamente alle due figlie avute con il marito Ryan Gosling.

La star, 46 anni anni, ovviamente non si è limitata a rinchiudersi tra le mura della (grande) casa nella quale convive con il protagonista di Solo Dio Perdona e Blade Runner 2049: dopo le sue ultime apparizioni sul grande schermo - che risalgono al 2012 in Come un Tuono e poi al 2014 con Lost River, debutto alla regia di Gosling - si è lanciata in un'altra carriera, quella della moda.

Nel 2013 ha infatti lanciato la linea Eva di Eva Mendes, e nel 2015 è diventata la direttrice creativa del marchio CIRCA Beauty, lanciato in esclusiva da Walgreens.

Non sono mancate le tragedie e i momenti difficili, purtroppo: dopo la parentesi romantica con Gosling, conosciuto nel 2011 sul set di Come un tuono e col quale è convolata a nozze nel 2016 tramite cerimonia privata, e dopo la nascita delle due figlia Esmeralda Amada Gosling (2014) e Amada Lee Gosling (2016), ha dovuto combattere anche contro il tumore che ha colpito suo fratello, morto dell'aprile del 2016. Celebre il discorso col quale Gosling la ringraziò dopo aver vinto il Golden Globe per La La Land: "Mentre io cantavo, ballavo e suonavo il piano, la mia signora stava tirando su nostra figlia, era incinta del secondo e provava ad aiutare il fratello a combattere contro il cancro. Sono qui solo grazie a lei".

Potete vedere il discorso nel video in calce all'articolo. Inoltre, sempre in basso, trovate una foto di Evan Mendes oggi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Solo Dio Perdona e alla recensione di Come un tuono.